Rècord de vendes i públic a la Fira de Sant Ermengol

Durant el cap de setmana s’han venut 6.500 tiquets de degustació de formatge



L’ajuntament ha recollit dades per saber quin ha sigut l’impacte del certamen a la capital

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell va tancar diumenge a la nit una edició en la qual es va registrar un rècord de vendes en tiquets de degustació de formatges, amb un total de 6.500. Així mateix, s’ha de destacar l’elevada participació del públic a la vintena d’activitats programades dins d’aquesta fira dedicada al formatge artesà elaborat al Pirineu, segons va informar l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell. La Fira de Formatges Artesans del Pirineu, estrella de Sant Ermengol, va aconseguir de nou un gran èxit de públic que durant el cap de setmana va poder disfrutar de més de 150 varietats de formatges arribats de tota la serralada pirinenca (catalans, aragonesos, bascos, navarresos i francesos).La tinent d’alcalde de Promoció la Seu d’Urgell, Mireia Font, va afirmar que “les claus del gran èxit d’aquesta edició han residit especialment en el fet d’obrir l’espai firal ja divendres a la tarda i la bona climatologia que ha acompanyat el públic assistent durant tot el cap de setmana de fira”. Respecte a l’impacte econòmic que ha pogut suposar la fira d’aquest any, Mireia Font va explicar que “com ja s’ha fet amb altres esdeveniments que se celebren al llarg de l’any, aquest cap de setmana s’han anat recollint dades per conèixer amb objectivitat quin ha sigut l’efecte directe i l’impacte de la Fira de Sant Ermengol a la ciutat”. Font va afegir que les dades obtingudes en aquest estudi es donaran a conèixer d’aquí a unes setmanes. Dissabte es van entregar els premis de l’edició número 23 del concurs de formatges artesans i en el qual, entre d’altres, hi va haver premis per a tres formatgeries de la comarca: La Reula, Mas d’Eroles i Serrat Gros. El premi Amic del Formatge va ser per a Cesca Olm i Pep Lizanda, fundadors de la formatgeria L’Orri, de Músser, a la Cerdanya.