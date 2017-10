Deu persones grans de Lleida protagonitzaran divendres a CaixaForum la gira ‘Entre versos y Marsillach’ || Al costat de les actrius Blanca Marsillach i Mónica Buiza en un projecte social

No són intèrprets professionals, però divendres vinent a les 18 hores pujaran a l’escenari del CaixaForum Lleida amb les ganes i la il·lusió de convertir-se en actors per un dia. Són les deu persones grans de Ponent que han estat seleccionades per formar part a Lleida de la gira Entre versos y Marsillach, una adaptació de l’obra que Adolfo Marsillach va crear com a homenatge al Segle d’Or espanyol. La iniciativa, en col·laboració amb l’Obra Social de La Caixa (de fet els avis procedeixen dels EspaiCaixa de Balàfia i Sant Anastasi), busca involucrar les persones grans en les arts escèniques