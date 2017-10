Data de caducitat per a tot

Exposició a l’Espai Orfeó sobre la relació de cultura i obsolescència programada que va obrir el cicle ‘Diàlegs’ || Va comptar amb l’expert Benito Muros

Tenen data de caducitat els electrodomèstics? Molts experts defensen que l’obsolescència programada és un fet i que les neveres o els televisors duren ara molt menys que abans per fomentar el consumisme. Però, pot aplicar-se també aquest concepte a la cultura? “La cançó de l’estiu o alguns best-sellers són productes culturals que naixen amb una data de caducitat, on l’important és la quantitat i no la qualitat, i busquen únicament el rendiment econòmic”, va explicar ahir Xavier Quinquillà, director de l’Orfeó Lleidatà. I és que aquest espai va inaugurar la cinquena edició del cicle Diàlegs, que busca mostrar la relació