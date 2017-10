L’atur del col·lectiu voreja el 70%

Un 67% dels homes amb trastorn mental i un 56% de les dones no tenen feina a Catalunya. Són dades de l’informe Estigma i discriminació en salut mental del 2016. Unes xifres que segons els experts són elevades i que, per combatre-les, Sant Joan de Déu de Lleida va organitzar ahir al campus de Cappont el primer congrés d’inserció laboral de persones amb trastorn mental. L’estigma social està darrere d’aquesta desigualtat. Sobre això, Marcos Febas, director del centre especial El Pla, va assenyalar que els trastorns amb més dificultat d’inserció són l’esquizofrènia, la bipolaritat i els trastorns de personalitat greus. Per demostrar a les empreses que no suposen un problema per treballar, els experts hi col·laboren directament. Encara que ha augmentat la contractació en aquest col·lectiu, la majoria estan en centres especials de treball. Segons José Manuel Cañamares, especialista en psicologia clínica, es tracta de joves que tenen la seua primera feina o d’adults amb males experiències en empreses ordinàries.