Una lluita que dóna fruits

La supervivència passa del 70% al 85% en sols una dècada gràcies al diagnòstic precoç i la millora dels tractaments || Cada vegada més casos en dones joves

“Una de cada vuit lleidatanes tindrà un càncer de mama al llarg de la seua vida, però el més important per a nosaltres és que no es morin d’això.” Així parla Edelmir Iglesias, el responsable de la Unitat de Mama de l’Arnau de Vilanova, i les xifres corroboren que treballen en la bona direcció per aconseguir aquest objectiu. I és que actualment el 85% d’aquests tumors es curen i en alguns tipus el percentatge assoleix ja el 95%. A més, la taxa de supervivència no deixa d’augmentar i en només una dècada ha passat del 70% a aquest 85% actual.