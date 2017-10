Passió pel vi lleidatà a la Llotja

La novena edició de la Festa del Vi reuneix 28 cellers de la DO Costers del Segre i restaurants || Atrau més visitants amb la presència del millor sommelier d’Espanya

Desenes de persones van omplir ahir la plaça de la Llotja per poder gaudir de la novena edició de la Festa del Vi de Lleida, una cita organitzada per la Ruta del Vi de la ciutat i per la Paeria, i que aquest any ha ampliat les activitats paral·leles. Fins a 28 empreses han participat en la novena edició de la festa, entre les quals una vintena de cellers de la DO Costers del Segre, a part de restaurants que van oferir als visitants una sinergia entre gastronomia i enologia. Sobre això, el regidor de Promoció de la ciutat, Rafael Peris, va destacar la consolidació d’aquesta festa, que atrau visitants de fora de la ciutat. Per a això, Turisme de Lleida ha posat en marxa en aquesta edició la venda de packs que inclouen una nit en un hotel de quatre estrelles, amb esmorzar i dinar en un restaurant de la capital del Segrià. Tot això va enfocat a continuar potenciant la cultura enogastronòmica de Ponent i que es veu reforçada amb els tastos guiats dirigits pel millor sommelier d’Espanya 2017, Manu Jiménez. La festa continuarà avui, de les onze del matí a les tres de la tarda.