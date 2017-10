La Festa del Vi de Lleida guanya visitants

Augmenten fins a un 10 per cent els participants en la novena edició amb 28 cellers de la DO Costers del Segre i restaurants || L’organització reforçarà les activitats per a l’any que ve

Èxit de públic en la novena edició de la Festa del Vi de Lleida, que ha aconseguit incrementar el nombre de visitants, la qual cosa consolida l’interès pel vi i la gastronomia lleidatans. La bona acollida de la novena edició ha estat tant entre els participants com entre els expositors, amb bones sensacions per a la pròxima cita. El certamen, celebrat durant el cap de setmana a la plaça de la Llotja, s’ha convertit en un “referent al sector enoturístic i gastronòmic de Catalunya”, segons el regidor de Promoció de la Ciutat, Rafael Peris, que ahir va insistir que la festa ajuda a consolidar l’oferta de Lleida en diferents sectors.

En aquesta novena edició, s’ha incrementat el nombre de visitants, entre un 8% i un 10%, respecte a l’any passat (amb menor públic a causa del mal temps), així com la quantitat de consumicions. “Tots els expositors han manifestat l’altíssim grau de satisfacció i la voluntat de repetir l’any que ve”, va explicar Peris. De cara a la propera edició, que serà la desena, el tinent d’alcalde va assenyalar que l’objectiu serà reforçar les activitats paral·leles, que coincideixen amb la festa.



Els restaurants demanen més d’una edició a l’any per la bona acollida de l’oferta enogastronòmica

Entre les activitats programades per a aquest any, destaquen els tastos de vins, guiats per Manu Jiménez, el millor sommelier d’Espanya 2017, que també van ser un èxit de participació. Per a Peris, aquesta festa impulsa el sector perquè posa de relleu la qualitat dels vins elaborats sota la denominació d’origen Costers del Segre, així com el talent dels joves restauradors de la ciutat, que complementen l’esdeveniment amb les seues activitats gastronòmiques. En total, hi han participat 28 cellers i restaurants de la ciutat i han atret visitants de fora de Lleida, que eren vinguts de Barcelona o d’Aragó.

En els últims vuit anys, més de 200 expositors han passat per aquesta festa del vi, en la qual cada vegada més restaurants s’interessen per fomentar el concepte d’enogastronomia. De fet, alguns establiments van assenyalar ahir que aquest tipus d’esdeveniments s’haurien de celebrar diverses vegades a l’any per potenciar l’interès creixent dels consumidors per provar sabors nous, tant en el menjar com al vi.

Els visitants, per la seua part, van destacar la bona oferta de cellers i restaurants i la gran qualitat dels vins i tapes disponibles. També van assenyalar que el bon temps que encara acompanya la capital del Segrià afavoreix l’afluència de públic de tot tipus en el certamen.

Per atreure visitants de fora, Turisme de Lleida ha posat en marxa enguany la venda de packs que incloïen una nit en un hotel de quatre estrelles amb esmorzar i un dinar en un restaurant de la ciutat. Els organitzadors de l’esdeveniment ja treballen perquè la desena edició sigui ben especial.