L'himne de Catalunya, en versió heavy metal

El grup nord americà A sound of thunder ha publicat a la plataforma Youtube una versió de l’himne de Catalunya en heavy metal, titulada The reapers. La cançó, que és en anglès, inclou alguns fragments en català cantats per, líder del grup.té una vinculació especial amb Catalunya, ja que la seva mare, tal i com relata el Diari Més , és de la Fatarella (Ribera d’Ebre) i va emigrar als Estats Units fugint del franquisme.La cançó ja té mig milió de visites i formarà part del nou àlbum de la banda.