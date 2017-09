La festa dels actors de Cervera

La Nit del Teatre Viu reuneix més d’un centenar d’aficionats a les arts escèniques en l’inici de la setmana cultural Isagoge

La novena edició de la Nit del Teatre Viu va obrir oficialment divendres a la nit la 41 setmana cultural Isagoge de Cervera, amb la participació de més d’un centenar d’actors locals. El festival es va prolongar durant cinc hores contínues de teatre durant les quals es van presentar un total de 16 esquetxos. Si bé la majoria de les obres estaven dirigides per professionals de l’escena com Pep Oriol, Gemma i Anna Llort o David Mora, la majoria dels actors eren amateurs, integrants de les companyies locals i també de diversos col·lectius i entitats de la ciutat com el Centre d’Atenció Primària, L’Espígol o el Casal Cívic. Des de la platea, Gemma Llort i Pol Bosch es van ocupar de la presentació i de donar ritme sense pausa a les diferents actuacions. Entre les perles de la nit, es pot destacar l’actuació del grup de joves de L’Espígol de l’associació Alba; també Dídac Prat, amb una improvisació magistral d’una paròdia còmica del referèndum de l’1 d’octubre; el musical Teatru de la companyia GREPP Teatre; i en l’intermedi, el festival musical d’Inversen Band, formada per músics de la formació Sound de Secà, que van brindar tres peces de música soul fusionada amb ritmes llatins. L’actuació va omplir amb més de 500 espectadors la platea del Gran Teatre de La Passió.