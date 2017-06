El Comú porta les multes prescrites a Anticorrupció

Denuncia Ros, Mínguez i Mestres a la Fiscalia a Madrid || El govern insisteix que mai hi va haver cap tracte de favor

El regidor del Comú de Lleida Carlos González va anar aquest dimecres a Madrid per presentar una denúncia davant de la Fiscalia Anticorrupció per la prescripció de multes de trànsit i zona blava de l’ajuntament de Lleida.



La formació ja va denunciar públicament a començaments de mes la prescripció de 57 multes a càrrecs electes (dotze regidors i un diputat) des de l’any 2005 i va apuntar aleshores a una “eliminació sistemàtica” de sancions per beneficiar determinades persones, cosa que el govern municipal va negar taxativament. aquest dimecres va fer un pas més i va portar la documentació a la Fiscalia, després d’assessorar-se amb un advocat.



TV3 va avançar aquest dimecres que algunes de les multes que qüestiona el Comú estarien a nom del mateix alcalde, del president de l’Audiència i d’altres regidors, polítics i empresaris. “Fem el que creiem que estem en l’obligació de fer”, va afirmar el portaveu de la formació en la Paeria, Sergi Talamonte, que no va voler avançar més detalls a l’espera d’una roda de premsa convocada per avui.



Algunes de les multes estarien a nom del mateix alcalde i altres del president de l’Audiència

El govern municipal va lamentar que el grup del Comú “no aporti res a la ciutat més que denuncies” i va defensar que la tramitació de les multes és un “procés administratiu sense intervenció política” que s’ha fet sempre amb rigor. La tinenta d’alcalde Montse Mínguez va afirmar que “les multes segueixen el tràmit ordinari, no hi ha cap tracte específic per als regidors, tots som considerats iguals”.



La Paeria ja va admetre que la prescripció de multes va ser elevada abans del 2013 pel poc temps que hi havia per tramitar-les, que es van resoldre amb una millora tecnològica i de gestió, va recordar Mínguez. Entre els anys 2010 i 2015, van prescriure 18.489 multes, una mica més d’un 5% del total, de les quals onze van ser de càrrecs municipals.

El consistori afirma que els van prescriure sancions com a qualsevol altre ciutadà, mentre que el Comú assegura haver detectat indicis que els fan pensar que no va ser així, com per exemple l’acumulació de prescripcions d’una mateixa persona en poc temps.