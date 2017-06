El Comú ha portat a la Justícia 665 documents sobre prescripció de multes i la Paeria afirma que els regidors n'han pagat 282 i els hi han prescrit 56

L’agrupació d’electors assenyala que han caducat 90 multes a un restaurant i més de 60 a un càrrec judicial, mentre el govern assegura estar "supertranquil" perquè la tramitació s’ha fet de forma "impecable"

El Comú de Lleida ha detallat aquest matí el contingut de la seua denúncia per la prescripció de multes en l’ajuntament de Lleida, que inclou seixanta expedients amb 665 relacions de multes de trànsit i zona blava en els últims 15 anys, encara que la majoria són des de 2007. Afecten, han assenyalat, 15 càrrecs electes, 12 funcionaris, 9 grans empresaris i unes altres 16 persones directament vinculades amb les anteriors, per exemple per relació de parentiu. També hi ha multes prescrites a altres administracions, com la Generalitat, la Diputació i el ministeri de l’Interior. Entre elles hi ha "coses difícils d’explicar", ha indicat l’advocat Josep Jover, com 90 multes prescrites a un restaurant, més de 60 a una coneguda persona de l’àmbit jurídic de Lleida i unes altres 22 a un mateix càrrec electe. "Ens porta a pensar en l’existència d’una llista blanca amb persones i institucions a les quals es perdonen multes. La llei és igual per a tothom", ha afirmat Jover.

La denúncia s’ha presentat no només davant de Fiscalia Anticorrupció, sinó també a l’Oficina Antifrau i el Consell General del Poder Judicial, per la presència entre els presumptes beneficiaris de dos destacats membres de l’àmbit jurídic. El Comú considera que s’han comès delictes de prevaricació, tràfic d’influències i malversació de cabals públics de forma continuada i ha denunciat tres persones: l’alcalde, Àngel Ros, i les regidores d’Hisenda, Montse Mínguez, i Seguretat, Sara Mestres.

Ha estat Mestres qui ha replicat avui mateix al Comú negant taxativament qualsevol tracte diferenciat a regidors o altres càrrecs. "Estem supertranquils, perquè la feina s'ha fet bé, d’acord amb la llei i de forma transparent, amb una tramitació escrupolosa i impecable", ha afirmat. La prescripció de multa rondava el 30% el 2003, però ha baixat fins el 3% ara per l’augment de personal, de mitjans tecnològics i de coordinació amb la DGT, ha afegit Mestres. Segons les dades de la Paeria, entre 2005 i 2016, els regidors han pagat 217 multes per la via ordinària i unes altres 65 per via executiva (inclou recàrrecs). Les prescrites en aquest període són 56. "De perdonar multes, res de res. El procediment és rigorós i estricte. Lamentem aquesta política de destruir del Comú i ens avergonyim que siguin companys nostres", ha declarat Mestres.

El govern municipal es reserva el dret a anar a la Justícia contra el Comú si han obtingut la informació de forma il·legal.