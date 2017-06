L'ICS convoca oposicions per a 2.400 places sanitàries

Per estabilitzar la plantilla, ja que un 40% són interins o temporals || Inclou 825 especialistes i 680 infermeres

El Govern de la Generalitat ha aprovat finalment la convocatòria per aquest any de 2.400 places d’ocupació pública per a l’Institut Català de la Salut (ICS) distribuïdes en diferents categories professionals.



L’anunci es va publicar aquest dimecres al DOGC i, en concret, inclou 825 places de facultatius especialistes; 680 de diplomats en infermeria; 25 més de diplomats en fisioteràpia; 100 places de tècnic de grau superior sanitari i 325 places de tècnic de grau mitjà en cures d’infermeria.



També hi figura la convocatòria de 420 places de personal de gestió i serveis, repartides entre 34 tècnics de prevenció de riscos laborals; 10 de tècnics superiors no sanitaris; 50 de treballadors socials; 226 d’auxiliars administratius i 100 de zeladors.

Es tracta de l’oferta pública més gran en l’àmbit sanitari convocada en els últims anys a Catalunya, una cosa que han reivindicat els representants de les entitats professionals, sindicals i patronals del sector. En aquest sentit, el passat dia 25 d’abril van firmar un acord amb la conselleria de Salut per consensuar un pla de garantia de l’estabilitat laboral.

De fet, la convocatòria d’aquestes 2.400 places servirà bàsicament per facilitar la conversió d’empleats interins en fixos i no per augmentar la plantilla de l’ICS. Segons assenyalen dades de Salut, la temporalitat ha anat in crescendo des del 2011 i, l’any passat, quatre de cada deu treballadors del sector públic de salut de la Generalitat tenien un contracte temporal.

Salut no va poder concretar aquest dimecres la distribució de les 2.400 places per territoris. A Ponent, els sindicats han denunciat en reiterades ocasions que infermers i auxiliars de l’ICS fa anys que encadenen contractes de tres mesos.



les claus