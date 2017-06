Obre a la fi el Museu del Clima com un espai obert i experimental

Només té un recinte tancat, que acull el llegat Oró, al modificar el pla original

El nou Museu del Clima i la Ciència, ubicat entre el parc científic de Gardeny i la Mariola i amb una extensió de cinc hectàrees, es va posar en funcionament a la fi aquest dimecres, nou anys després de l’inici de les obres, que han patit diferents retards per la falta de finançament i pel replantejament del projecte.



El nou paradigma del parc museu és que gran part dels espais són a l’aire lliure, a excepció de la sala amb el llegat del científic lleidatà Joan Oró, i es distribueixen en diferents ambients per experimentar i explicar el clima, i els fenòmens científics.



L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va destacar que el museu fomentarà el coneixement i la divulgació científica i va indicar que “plasma l’evolució del concepte del museu tradicional de vitrines al museu d’activitats i més vivencial”.



L’arquitecte autor del projecte, Toni Gironès, va indicar que el nou recinte no és estàtic i que anirà evolucionant, ja que “el pas del temps serà l’element que estructuri el museu”, on els visitants experimentaran els límits diluïts entre l’edifici i l’espai públic. També pretén reflexionar sobre els perjudicis del canvi climàtic.

L’espai museístic està impulsat per la Paeria amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i l’àrea central és una pèrgola de 900 m2 coberta actualment per una malla fina que serà substituïda per una planta enfiladissa (glicines) que amb el temps crearà una coberta vegetal.



També hi ha un mirador de 360 graus fet amb pedres recuperades de la zona i un aulari de drons, a més d’un espai on està previst plantar 5.000 arbres. El pressupost inicial del projecte era de set milions d’euros però després del replantejament, de moment se n’han invertit dos.



les claus

Museu experimental. L’espai eludeix el tradicional format de museu de vitrines i convida a experimentar i reflexionar sobre el clima i el canvi climàtic. El projecte inicial, que tenia un cost inicial de set milions, ha estat modificat i s’han invertit fins a la data dos milions d’euros.

Activitats i tallers. L’espai té cinc hectàrees i està obert a entitats i centres educatius per dur a terme activitats divulgatives. Aquest estiu estan programats diversos tallers.

Sala Joan Oró. És un dels pocs espais tancats. Acull el llegat del científic lleidatà. Es faran visites guiades.

‘Performance’ per inaugurar l’equipament



Quatre alumnes de l’Aula de Teatre van protagonitzar aquest dimecres una performance al nou recinte museístic de Gardeny. Durant la inauguració, també es va realitzar una visita guiada pels diferents espais i ambients amb explicacions a càrrec de l’arquitecte del projecte, Toni Gironès, i una demostració a l’aulari de drons.

Els visitants podran disfrutar durant els mesos estivals de diferents tallers sobre astronomia, les estacions meteorològiques o sessions de cine a l’aire lliure.Totes aquestes activitats són gratuïtes i les promou Agenda 21 de la Paeria.