Dos detinguts per robar 20.000 euros en rellotges i joies d'un pis de Lleida

Actualitzada 23/06/2017 a les 17:04

També haurien sostret unes ulleres tècniques valorades en 2.800 euros d’un despatx de l’Hospital Arnau de Vilanova

© Un vehicle en una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Lleida. Jordi Bertran / Generalitat de Catalunya

Els Mossos d’Esquadra van detenir entre dimarts i dimecres dos homes de 31 anys, ambdós veïns de Lleida i de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d'un robatori amb força a l’interior de domicili, un robatori amb força a l’interior de vehicle i un delicte de furt.



Segons ha explicat la policia, els fets es remunten a principis de juny quan es va produir un robatori en un pis de l'avinguda Balmes de Lleida. La sostracció es va cometre en la franja matinal i els propietaris, en arribar al domicili, inicialment no van observar cap desperfecte a la porta però, un cop a l'interior, van observar diferents estances regirades i van trobar a faltar rellotges i joies valorades en més de 20.000 euros.



Els investigadors van constatar que el pany no estava forçat, així com cap accés per finestres o balcons. Paral·lelament, els agents van esbrinar que a les mateixes víctimes uns dies abans els havien sostret del seu vehicle, estacionat al carrer Rovira Roure, diversos objectes, entre els quals hi hauria una còpia de les claus del pis i algun document que hauria permès al lladre esbrinar el domicili relacionat.



Els mossos van treballar amb el robatori inicial en el vehicle i en la recerca de les joies sostretes en el mercat d'articles de segona mà. Aquesta via conjunta d'investigació va permetre acotar les identitats dels possibles autors del fet.



Per altra banda, a mitjans de juny una patrulla de seguretat ciutadana va identificar un home, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, a l'avinguda Prat de la Riba. Durant l’actuació, els agents van trobar un collaret de perles al terra a pocs metres del lloc, que suposadament l’identificat l’hauria llençat en veure els mossos.



En el decurs de la investigació es va comprovar que el collaret recuperat constava com a sostret en el domicili de l’avinguda Balmes.



Finalment, aquesta setmana va concloure la investigació amb la detenció, entre dimarts i dimecres, de dos homes com a presumptes autors dels robatoris.



Els agents van realitzar dues entrades i perquisició en els domicilis dels dos detinguts situats als carrers Cardenal Cisneros i Camp de Mart de Lleida. Al segon domicili, amagats en el fals sostre del lavabo, es van trobar part de les joies sostretes al domicili.



Als detinguts també se’ls relaciona amb un furt comès el passat 15 de juny en un despatx de l’Hospital Arnau de Vilanova d’on van sostreure unes ulleres tècniques d’oftalmòleg, valorades en 2.800 euros.



Els dos detinguts han passat a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.