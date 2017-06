El jurat declara culpable d'homicidi l'acusat de matar i esquarterar un home a Lleida

El considera no culpable de profanació de cadàver, mentre que l'Audiència absol el cunyat, que estava acusat d'encobriment

EL RELAT DELS FETS

El jurat popular ha declarat culpable d'homicidi Cruz Javier de los Santos, un veí de Lleida acusat de matar i esquarterar un compatriota dominicà també veí de la capital del Segrià . En el veredicte fet públic aquest divendres, el jurat ha declarat l'acusat no culpable del delicte de profanació de cadàver, en considerar que va matar la víctima i acte seguit va esquarterar el cos amb l'objectiu de desfer-se'n d'ell, i no de faltar al respecte al mort.Les dos decisions del jurat han estat preses sense unanimitat.L'Audiència de Lleida ha decidit absoldre l'acusat del delicte de profanació de cadàver i també ha absolt el cunyat d'encobriment.La fiscalia manté la petició de 12 anys i mig de presó per a l'acusat per un delicte d'homicidi.Els fets van tenir lloc el juny del 2011 quan l’acusat, Cruz Javier de los Santos, un ciutadà dominicà de 39 anys, era veí de la víctima, de la mateixa nacionalitat i de 51 anys, en un immoble okupat del carrer Paer Casanovas de Lleida.Segons la Fiscalia, la relació entre els dos era molt tensa, i va haver de mediar entre ells la Guàrdia Urbana el 24 de juny quan van mantenir una discussió en ple carrer per un tema de roba, en què es van llançar mútues amenaces. Segons la Fiscalia, la víctima va ser vista per última vegada cap a les 12 hores del 26 de juny del 2011, moment en què es va iniciar una discussió amb l’acusat a l’habitatge de l’home mort. La baralla va anar pujant de to i l’acusat, “amb ànim d’acabar amb la vida” de la víctima, li va assestar diverses punyalades i el va matar.Després, per desfer-se del cadàver, Cruz Javier de los Santos va arrossegar el cos per les escales fins al seu habitatge i el va portar a l’habitació, on el va esquarterar amb una serra, i va introduir les restes trossejades del cadàver en una maleta i bosses. La nit del 26 al 27 de juny, es va desplaçar fins a la Mitjana i va tirar les restes i la roba de la víctima al riu Segre. Les autoritats policials van trobar les primeres restes el 3 de juliol del 2011 al pantà d’Utxesa, i van continuar trobant parts de la víctima fins al 17 d’octubre d’aquell any, quan es va trobar el crani i roba tacada de sang de la víctima, així com un paper al seu nom.