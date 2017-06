El Mirasan deixarà que les alumnes portin uniforme amb pantalons

El pròxim curs, quan fins ara era obligatòria la faldilla a Primària

Les alumnes del col·legi Mirasan tindran la possibilitat, a partir del pròxim curs escolar, de portar l’uniforme amb pantalons en comptes de faldilla.



Així ho ha aprovat recentment la direcció del centre i el consell escolar amb una mesura que enterra l’obligatorietat que les estudiants portessin faldilla. “No estava permès perquè no ens havíem trobat amb la demanda. Però alguna alumna ho ha comentat i pensem que tenia raó. Es tracta de fugir dels estereotips perquè som una escola oberta que creiem en la igualtat i si una nena vol portar pantalons no hi ha d’haver cap problema”, va explicar a aquest diari Armand Sanjuan, director del centre.



Després de prendre la decisió, els responsables del col·legi van contactar amb els proveïdors dels uniformes, que els van comunicar que no hi havia cap problema a comptar amb pantalons amb talles femenines, que estaran disponibles per al setembre.

La mesura s’ha donat a conèixer als alumnes i als pares mitjançant una circular que el centre ha enviat tant per escrit com a través de WhatsApp. Segons va comentar el director del col·legi, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (Ampa) ha felicitat el centre per la iniciativa.

Actualment, el Mirasan compta amb gairebé 800 alumnes, dels quals aproximadament la meitat són nenes. No obstant, la mesura no els afecta a tots, ja que l’uniforme només es porta fins a sisè de Primària.