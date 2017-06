La Paeria incorpora les consideracions d'Urbanisme a la reforma del vial de Torre Salses

Actualitzada 23/06/2017 a les 19:17

La Comissió Informativa de Polítiques de la Gestió i Promoció de la Ciutat també ha informat del conveni de cessió d’ús de l’església de Sant Ruf

© El vial Víctor Torres. Hermínia Sirvent / Ajuntament de Lleida

La Comissió Informativa de Gestió i Promoció de la Ciutat i la Sostenibilitat de l'ajuntament de Lleida ha informat aquest divendres favorablement sobre la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana amb l’objectiu de reajustar el traçat del vial de Victor Torres amb les consideracions que va fer la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. L’objectiu és fer més viable la seva construcció des del punt de vista econòmic, ambiental i social.



El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, que ha presidit la comissió, ha explicat que la incorporació principal que es fa és “garantir que els promotors comercials del SUR-42, Torre Salses, assumeixin part del cost de la prolongació d’aquest vial”.



D’altra banda, la comissió també ha informat sobre la proposta d’aprovació del text del conveni de cessió d’ús durant 15 anys de l’Església de Sant Ruf per a la seva conservació patrimonial i rehabilitació.



Larrosa ha explicat que aquesta acció correspon “a la responsabilitat que tenim amb el patrimoni de la ciutat i que enriquirà des del punt de vista turístic les persones que visitin la ciutat”.



El tinent d’alcalde ha explicat que es farà un estudi tècnic per determinar quines actuacions s’hi ha de fer pel que fa a la pròpia edificació, però el que sí es durà a terme és l’habilitació de diferents espais com l’aparcament, la senyalització, l’enjardinament o l’accessibilitat, entre altres.



L’església de Sant Ruf és un antic monestir que data del segle XIII. Aquest conveni, que serà prorrogable, permetrà consolidar i preservar l’edifici declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.