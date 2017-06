La Paeria reclama a la CHE que assumeixi la neteja de les algues del riu Segre

La Paeria i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre no coincideixen en qui ha d’assumir la neteja de les plantes aquàtiques (macròfits) del riu Segre que, amb les altes temperatures, propicien la proliferació de la mosca negra.



El consistori defensa que és competència de la CHE com a màxima responsable del riu i li ha sol·licitat que dugui a terme les esmentades actuacions, va assenyalar aquest dijous Àngel Ros. Per la seua part, la CHE al·lega que els macròfits no afecten la qualitat de l’aigua, sinó l’estètica i àmbits sanitaris, de manera que és competència local o autonòmica, va dir la subdelegada del Govern, Inma Manso.



El consistori sol retirar a l’estiu les algues amb una màquina amfíbia, però és una solució temporal. Durant la reunió, també van validar que s’està complint el cabal ecològic del riu en el seu tram urbà –oscil·la entre els 3,5 i els 5 m³ i les avingudes planificades– . També es van mostrar oberts a col·laborar en el pla d’usos del Segre i del projecte Rambla de la Paeria, que preveu crear més accessos al marge dret del riu.