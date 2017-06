Lleida, la ciutat més assequible per comprar un pis

Si dediqués tot el salari a pagar un pis, un lleidatà tardaria de mitjana 4,1 anys.

Un estudi del portal immobiliari Idealista a partir de dades de renda mitjana després d’impostos de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i la seua pròpia base de dades de preus immobiliaris, situa Lleida com una de les ciutats més assequibles per comprar un pis en tot l’Estat. Segons aquest informe, un lleidatà hauria de dedicar, de mitjana, 4,1 anys del salari a comprar un pis (si no gastés en res més). Dels 125 municipis espanyols de més de 50.000 habitants només surt més barata la compra d’un habitatge a Ferrol (la Corunya), Manresa i Elda (Alacant), amb entre 3,9 i 4 anys de sou íntegre dedicat.



A l’extrem oposat, se situa Marbella, on fan falta una mica més de 35 anys de sou per pagar el pis; Alcobendas (Madrid), que exigeix gairebé 32 anys, i Casteldefells, amb una mica més de 22 anys. Entre les capitals de província, Barcelona és el municipi més car en anys de sou, amb 18,6, seguit de Madrid (17,1) i Palma de Mallorca, amb 15,9. L’estudi mostra preus especialment alts en municipis que inclouen nuclis de població, urbanitzacions o tipus d’habitatge amb un metre quadrat molt per sobre de la mitjana. És el cas de la urbanització de La Moraleja, a Alcobendas, o dels segons habitatges de luxe a Marbella, en què els propietaris solen ser forans.