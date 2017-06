Rebaixa d'entre 452 i 712 € en les taxes universitàries a rendes baixes

Pagaran entre el 20 i el 30% del cost dels estudis i la conselleria destaca que serà “més equitatiu” || Introdueix els descomptes socials en alguns màsters

Els estudiants universitaris amb rendes més baixes pagaran un 30% menys de matrícula pels estudis universitaris, entre 452 i 712 euros menys a l’any, gràcies a una rebaixa en les taxes acordada aquest dijous en la reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya.La mesura s’aplicarà a partir del pròxim curs 2017-18 i en resultaran beneficiades les famílies amb rendes situades en els llindars 1 i 2 que obtenen una de les beques Equitat de la Generalitat, destinades a famílies que no entren dins dels criteris del ministeri d’Educació per tenir la matrícula gratis.Per a famílies de quatre membres, el llindar per