Reunió amb 200 afectats per la fallida del Popular

Unes 220 persones van assistir aquest dijous a un acte informatiu de l’Associació per a la defensa dels drets dels consumidors (Apdef), representats per Cudós Consultors a Lleida, dirigida als accionistes del Banc Popular afectats per la fallida de l’entitat, adquirida la setmana passada pel Banc Santander per un sol euro.



Com ja va publicar aquest diari, els jutjats lleidatans rebran ben aviat una allau de demandes pels accionistes que han perdut el 100% dels diners que havia invertit en accions del Popular.

En el cas d’Apdef, s’estan gestionant un centenar de demandes amb un import total al voltant de 4,5 milions d’euros i que acudiran als jutjats per intentar recuperar els diners “després d’haver estat enganyats”.

En aquest sentit, el lletrat Antoni Cudós va explicar que el problema “més gran és que els afectats han perdut uns diners que devien al banc”, ja que, va dir, l’entitat va “forçar” els clients a comprar accions com a requisit indispensable si volien accedir a préstecs. La quantitat invertida va dels 30.000 fins als 300.000 euros.