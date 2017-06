L’Arnau incorporarà aquest any la cirurgia plàstica reconstructiva

Preveu contractar dos especialistes aquest estiu per iniciar el servei, que evitarà trasllats a Barcelona || Actualment només ofereix la reconstrucció mamària

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’hospital Arnau de Vilanova incorporarà ben aviat dos cirurgians plàstics, la qual cosa permetrà portar a terme intervencions reconstructives per a persones que els ha quedat la pell danyada per un accident o una malaltia (no inclou la cirurgia estètica). El cirurgià en cap de l’Arnau, Jorge Olsina, va destacar que es tracta d’una de les úniques especialitats que quedaven pendents a l’hospital, que ja va incorporar la cirurgia toràcica i la pediàtrica programada, i que permetrà evitar trasllats de pacients a Barcelona. “Podrem tractar víctimes d’accidents de trànsit, lesions cutànies per melanomes, reconstruccions mamàries, empelts... l’únic que no farem