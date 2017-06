Nou canvi en el vial de Torre Salses perquè el Govern l’avali

La Paeria confia que aquest pla i el de la zona comercial siguin aprovats al juliol

La comissió d’Urbanisme de la Paeria va aprovar ahir una nova versió de la modificació del planejament urbanístic per readaptar el traçat de la prolongació de l’avinguda Víctor Torres, que ha de donar accés a la futura zona comercial de Torre Salses, entre la Bordeta i Magraners. La modificació, va explicar el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, dóna resposta a les objeccions que va posar la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, que ha rebutjat donar el vistiplau al document diverses ocasions. En concret, se centra a millorar la redacció perquè “quedi més clar” que els promotors de la zona comercial assumeixen part del cost de construcció del vial, malgrat que es troba en un altre sector urbanístic, i que es rebaixen les càrregues als propietaris d’aquests altres terrenys. També s’ha reduït l’ampliació d’edificabilitat de cinc cases de Palauet que se salven de la demolició gràcies a aquesta modificació. Amb aquests canvis, la redacció dels quals ha estat pactada amb la Generalitat, l’ajuntament confia que la comissió territorial d’Urbanisme doni el vistiplau al pla en la pròxima reunió, a començaments de juliol. La comissió municipal també va aprovar ahir el conveni de cessió d’ús durant quinze anys de l’antic monestir de Sant Ruf, un monument del segle XIII de propietat privada, que ara la Paeria podrà gestionar. Larrosa va indicar que s’elaborarà un informe per veure quines actuacions de consolidació poden adoptar-se i que es millorarà el seu entorn amb pàrquing, senyalització i enjardinament. La comissió també va informar de la licitació per via d’urgència del contracte de millora de la pavimentació de diversos carrers per 650.000 euros. Es faran nou actuacions importants a l’LL-11, avinguda Estudi General-pont de la Universitat, Eugeni d’Ors-Ferran el Catòlic, Rovira Roure, Blondel, avinguda de Madrid, Alcalde Porqueres i dos rotondes a Fleming. ERC va criticar que es tramitin assumptes per via d’urgència de forma innecessària. Aquesta formació reclamava també reparar el rellotge de l’Escorxador. Larrosa va anunciar que en canviaran la maquinària.