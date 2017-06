© Un informe constata que Ros no té multes prescrites

S'ha parlat de multes, prescripcions i noms. Però la realitat sembla que és diferent. Valoro emprendre accions contra les difamacions pic.twitter.com/jJv3pI84oT — Angel Ros Domingo (@angelrosdomingo) 24 de juny de 2017

Un informe de la responsable de gestió tributària de multes de la Paeria constata que no hi ha cap sanció prescrita a nom de l’alcalde, Àngel Ros, en contra d’informacions difoses per diversos mitjans després de la denúncia presentada pel Comú.L’informe detalla que, consultats els fitxers informàtics des del 2002 en relació amb els expedients sancionadors de multes de circulació tramitats a nom d’Àngel Ros Domingo, consten les següents multes pagades: una de 50 euros abonada el dia 12 de novembre del 2007; una de 50 pagada el 15 de juliol del 2008; una de 40 anul·lada el 27 de juny del 2009 per les proves aportades pel recurrent; una altra de 40 pagada el 8 de juliol del 2010; una de 60 abonada per via executiva el 29 de juliol del 2011; i una de 60 pagada el 29 de gener del 2016.L’informe remarca que al registre no figura cap expedient donat de baixa per prescripció a nom d’Àngel Ros. El Comú ha denunciat davant de Fiscalia Anticorrupció a Madrid, Antifrau i el Poder Judicial la prescripció de multes a la Paeria. En concret, seixanta expedients amb 665 relacions de sancions de trànsit i zona blava de quinze anys que afecten, segons la formació, quinze càrrecs electes, dotze funcionaris i nou empresaris, entre d’altres.El govern municipal afirma que la tramitació es fa escrupolosament i nega que existeixin tractes de favor en la prescripció.