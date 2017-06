Critiquen que proposin per al Mèrit Policial la regidora de Seguretat de Lleida en comptes de dos agents que van evitar un suïcidi

REDACCIÓ Actualitzada 26/06/2017 a les 13:38

© La comissaria de la Policia Nacional a Lleida. Òscar Mirón

La Confederació Espanyola de Policia (CEP) ha criticat aquest dilluns mitjançant un comunicat la proposta del Cap de la Comissaria Provincial de Lleida per atorgar la medalla del Mèrit Policial la regidora de Seguretat Ciutadana de la Paeria, Sara Mestres. La CEP considera que es “desdenya el treball policial”, ja que creu més rellevant l’actuació de dos agents de policia el passat 28 març, quan van evitar el suïcidi d’una persona.



La CEP defensa que les creus per al mèrit policial “han de ser exclusives per a funcionaris del Cos Nacional de Policia i excepcionalment a membres d’altres cossos policials”.



El sindicat policial conclou dient que la proposta del Cap de la Comissaria Provincial “té com a únic objectiu la adulació política entre el comissari i l’ajuntament” i que esdevé “una falta de respecte per als policies que realitzen serveis rellevants”.