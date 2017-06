El preu de l'habitatge de lloguer a Lleida s'ha reduït un 21% respecto al màxim del 2007

REDACCIÓ Actualitzada 26/06/2017 a les 12:10

Només a sis capitals de l’estat els preus són superiors a l’esclat de la bombolla immobiliària

© Imatge d'arxiu d'un cartell d'un pis de lloguer a Lleida. SEGRE

Els preus de l’habitatge de lloguer a Lleida s’han reduït un 21,% respecte al màxim que van marcar el 2007, abans de l’esclat de la bombolla, segons un estudi del portal immobiliari idealista. De fet, segons l’informe, només a sis capitals de l’Estat espanyol els preus del lloguer són superiors als del 2007. Es tracta de Barcelona, on els preus són un 19,8% més alts, Las Palmas de Gran Canària (16,1%), Palma de Mallorca (14,1%), Madrid (7,2%), Sant Sebastià (6,2%) i Girona (3,3%).



Segons aquest informe, en la resta de capitals els preus estan encara per sota del nivell assolit fa una dècada.



La ciutat en la qual la diferència amb el punt àlgid de la bombolla és més alta és Saragossa (40,8%) seguida per Castelló (29,7%), Cadis (29%), Guadalajara (28,7%), Àvila (25,8%), Toledo i Albacete (22,1% en ambdues).