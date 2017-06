© Els veïns prenen la paraula

Ja han registrat desenes de propostes per a les inversions participatives, sobretot urbanístiques i esportives

i la Paeria està a punt de concloure el període de recollida de propostes ciutadanes que serviran per elegir en quins projectes es destinaran el milió d’euros reservats del pressupost municipal d’aquest any−el termini finalitza divendres vinent, dia 30−. Encara que les idees són d’allò més dispars així com les inversions que requereixen, després de sondejar desenes de les registrades o que preveuen fer-ho en els propers dies, predominen les propostes de millora urbanística i, entre aquestes, les relacionades amb l’ampliació o reforma de les instal·lacions esportives. I és que diversos representants veïnals coincideixen a apuntar que les dels seus barris necessiten “un rentat de cara” (com Llívia o Cappont) o proposen cobrir-les o tancar-les parcialment perquè siguin més polivalents i puguin ser utilitzades durant tot l’any, com és el cas de pistes de la Bordeta, Pardinyes o Raimat. Sense abandonar la pràctica esportiva, Turó de Gardeny i Magraners sol·liciten arreglar espais exteriors per fomentar la pràctica de l’exercici físic a l’aire lliure., ja que es proposa habilitar pipicans i zones d’esbarjo per a gossos a Pardinyes, la Mariola, el Clot, Camp d’Esports, Noguerola i Raimat, “esperem que fomenti les conductes cíviques i redueixi la brutícia al barri”, explica Rafa Fernández, president d’Orvepard. En plena era tecnològica, tampoc podien faltar les idees d’inversions en aquest àmbit.En aquest sentit, Llívia sol·licita renovar part dels ordinadors de la biblioteca perquè estan “obsolets”, mentre que Balàfia demana adquirir un projector “amb cara i ulls” per a les múltiples activitats i pre· sentacions que celebra a la sala d’actes del centre cívic. “Les persones i les seues necessitats són la nostra prioritat per això demanem un menjador social”, indica Víctor Ruiz, president de la Mariola.Recuperar reivindicacions veïnals històriques també ha estat l’estratègia per la qual han optat alguns ciutadans, després de ser conscients que per falta de pressupost les seues reclamacions s’han anat posposant sine die. És el cas de la reforma de la rotonda de Països Catalans, el parc al solar davant l’entrada principal del cementiri o l’adequació d’alguns solars del Centre Històric i dotar-los de més jardineres o vegetació. Els veïns de l’Horta, per la seua part, han consensuat homogeneïtzar i millorar la senyalització de les diferents partides., va fer una crida als ciutadans a “aprofitar aquesta convocatòria pionera a Lleida” per presentar les seues propostes. En aquest sentit, Baró es va mostrar confiat que l’experiència del procés participatiu municipal sigui un èxit i que l’any que ve pugui ampliar-se la dotació pressupostària.

CENTRE HISTÒRIC . La plaça del Dipòsit centralitza dos de les propostes del Barri Antic: una consisteix a instal·lar un monument d’homenatge al garrotín, la cançó improvisada molt arrelada en els gitanos de Lleida i, l’altra, col·locar algun tipus de coberta vegetal per proporcionar ombra. Els veïns també proposen ubicar un parc infantil al carrer Sant Andreu i instal·lar jardineres grans en diversos punts del barri.

Els veïns proposen habilitar una àrea per a gossos (pipican) a l’entorn de la zona de les vies cobertes del tren i instal·lar més papereres. Altres idees se centren a “acolorir” i donar vida al barri amb un pla per pintar grafitis a les façanes d’alguns locals. D’altra banda, des del punt de vista de mobilitat, els veïns proposen reurbanitzar l’encreuament dels carrers Anselm Clavé i Comtes d’Urgell. PARDINYES. Els espais esportius copen algunes de les prioritats dels veïns de Pardinyes, ja que les actuals s’han quedat petites. Proposen pavimentar el terreny annex a la pista poliesportiva de la plaça dels Ferroviaris perquè puguin jugar dos equips alhora i habilitar un cobert a la pista al costat del col·legi Riu Segre. Orvepard també demana convertir en zona de vianants un tram del carrer Girona i habilitar un pipican.

Experiència pilot per als pressupostos participatius. És la primera vegada que l’ajuntament de Lleida posa en marxa un procés participatiu perquè siguin els mateixos veïns que decideixin les inversions al seu barri. En línies generals, la receptivitat ha es· tat molt bona, agraeixen “ser escoltats” i, això sí, assenyalen que les propostes escollides acabin executant-se. “Si no seria un fiasco”, assenyalen alguns veïns. A banda de les inversions en cada districte, també hi ha en joc 200.000 euros per a projectes de més envergadura, com és el cas del presentat pel consistori pedani de Sucs, que proposa convertir una casa colonial en un centre d’activitats mediambientals. Les votacions es duran a terme al setembre (vegeu el calendari), previ filtre de viabilitat dels tècnics municipals. Els usos del xalet dels Camps Elisis o les places de l’Auditori o la Panera són les últimes experiències participatives impulsades per la Paeria.

Aprovat el pressupost. Novembre 2016: El ple va aprovar el pressupost municipal del 2017 amb els vots de PP i Cs. Una de les esmenes d’aquest últim era destinar un milió d’euros a inversions que decideixin els veïns.

De l’1 a l’11 de setembre: Els ciutadans podran votar de manera telemàtica els projectes prioritaris. Es podrà votar un projecte gran i un màxim de tres petits. Votacions presencials. Del 12 al 15 de setembre: De forma presencial, als centres cívics. Execució de les obres z 2018-2019: Estimació de quan es portaran a terme les actuacions.

. Per tal de garantir un reparti· ment equitatiu de les inversions, els catorze districtes de la ciutat i les dos EMD (Sucs i Raimat) seran beneficiàries d’almenys un projecte l’import màxim del qual serà de 50.000 euros.