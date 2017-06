Ferit greu un operari en caure des d'un setè pis al carrer Balmes de Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 26/06/2017 a les 18:46

L’home, de 55 anys, s’ha precipitat pel forat del muntacàrregues

© L'accident laboral s'ha produït al número 21 del carrer Balmes de Lleida. Òscar Mirón

Un home de 55 anys ha resultat ferit greu aquest dilluns en caure des d’un setè pis en un edifici en obres al número 21 del carrer Balmes de Lleida.



L’accident ha tingut lloc cap a les 9 del matí quan per causes que s'investiguen l’home ha caigut pel forat del muntacàrregues.



Una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ferit a l’hospital Arnau de Vilanova, on es troba ingressat a l’UCI.



Fins al lloc de l’accident laboral també han anat quatre dotacions dels Mossos d’Esquadra i dos dels Bombers de la Generalitat.