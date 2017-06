Final del ramadà abarrotat

Rés conjunt de prop de 4.000 musulmans que omplen al màxim el Palau de Vidre dels Camps Elisis || El col·lectiu segueix buscant un local per ubicar la mesquita de forma definitiva

Prop de 4.000 musulmans van abarrotar aquest diumenge el Palau de Vidre dels Camps Elisis per celebrar amb un rés conjunt el final del ramadà, el mes sant islàmic en què no poden menjar, beure ni tenir relacions sexuals fins a la posta de sol.El fet de caure en diumenge va propiciar que hi anessin musulmans d’altres poblacions, a banda dels de la capital, va indicar Abdellatif Láatabi, portaveu de la comunitat islàmica. Persones amb armilles reflectores instaven a entrar i sortir amb rapidesa, per no formar aglomeracions, i durant el rés, dirigit per l’imam Rachid Tisait, estava ple de gom