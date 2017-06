Aprovat el traspàs del BBVA a Metrovacesa del solar de la Llotja amb el ‘no’ del PDeCAT

S.E. 27/06/2017 a les 05:07

El PP hi vota a favor, però exigeix garanties que les torres es construiran com estan previstes || Cs, ERC i Crida no assisteixen al consell d’administració per motius d’agenda, personals o laborals