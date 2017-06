Cinquanta professors demanen a la UdL que recolzi el referèndum

REDACCIÓ Actualitzada 27/06/2017 a les 11:52

© La reunió del consell de govern del passat dia 15. Segre

Una cinquantena de docents de la UdL han redactat un manifest per sol·licitar al rector, Roberto Fernández, que reconsideri la decisió adoptada pel consell de govern el passat 15 de juny de no donar suport el Pacte Nacional pel Referèndum i la consulta del pròxim 1 d’octubre.



Antonieta Jarne, professora d’Història Contemporània i una de les impulsores del manifest, va indicar aquest dilluns que presentaran el text aquesta setmana i va afegir que habilitaran un aplicatiu web perquè els membres de la comunitat universitària puguin adherir-se al manifest, tant alumnes i PAS com professors.



L’objectiu d’“aquest document de mínims” és “fer visible que el consell de govern va prendre una decisió que no representa la Universitat de Lleida”, va assenyalar Jarne. Val a recordar que la proposta d’adhesió al referèndum va rebre dinou vots en contra, nou a favor i cinc abstencions, per la qual cosa la de Lleida és l’única universitat pública catalana que no dóna suport al referèndum.



Per la seua part, i com va publicar aquest diari, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) insta a repetir la votació “posant urnes” i obrir-la a tota la comunitat universitària. El seu portaveu, Llibert Reixach, va explicar que continuen mantenint reunions amb la comunitat universitària per acordar una presentació conjunta de les accions previstes sobre aquesta qüestió.