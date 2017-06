Aquest dimarts s’ha formalitzat la pena per un delicte de discriminació després de l’acord assolit el passat 15 de juny

© Representants de Down Lleida als jutjats de Lleida amb la denúncia que van presentar a Fiscalia.

El jutjat d'instrucció número 3 de Lleida ha condemnat aquest dimarts a vuit mesos d'inhabilitació el propietari del pub Fissure per un delicte de discriminació pel veto a un grup de catorze joves amb síndrome de Down. D’aquesta manera s’ha ratificat el pacte al qual van arribar fiscalia i defensa el passat 15 de juny , després que el propietari reconegués i lamentés els fets davant de la jutge.La condemna no comportarà ni el tancament del local ni una sanció econòmica.