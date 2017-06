L’aturada dels examinadors posa en perill 1.100 proves pràctiques a Lleida

Demanen un increment salarial de 240 € mensuals i les negociacions no avancen

Les negociacions entre Trànsit i els examinadors, en vaga des del passat 2 de juny, no estan donant fruits. A Lleida ja s’han suspès 218 exàmens i, si la protesta continua fins al 31 de juliol, podrien cancel·lar-se’n fins a 1.100. Els examinadors reclamen un increment salarial de 240 euros bruts mensuals, una “reivindicació històrica”.

La vaga dels examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT), convocada des del passat dia 2 de juny i prevista –si no s’arriba abans a un acord– fins al 31 de juliol, pot posar en perill 1.100 exàmens de conduir pràctics a Lleida aquest estiu. Tenint en compte que a l’agost no es convoquen exàmens, la protesta afectaria centenars d’aspirants a treure’s el carnet que aprofiten les vacances estiuenques per fer pràctiques al volant. Ahir es va celebrar el cinquè dia d’aturada i ja s’han suspès a la província 218 proves. En la jornada d’ahir, quatre dels sis examinadors que hi ha a Lleida van secundar la vaga, segons va explicar Sílvia Faja, examinadora i responsable del sector de l’administració general de l’Estat d’UGT Catalunya. Els examinadors reclamen a Trànsit un increment salarial de 240 euros bruts mensuals en concepte de “complement específic”, ja que consideren que el seu treball comporta un plus de perillositat comparat amb el de la resta dels funcionaris de la DGT. En el conjunt d’Espanya, el seguiment de la vaga, segons Faja, està sent del 95% i, a Catalunya, del 85%.

L’aturada d’ahir va tornar a indignar els alumnes convocats a les vuit del matí a l’aparcament del Camp d’Esports. En total, es van fer 26 exàmens i se’n van cancel·lar 52, segons Faja. La vaga també suposa un contratemps greu per a les autoescoles, que han de gestionar el col·lapse d’alumnes preparats per examinar-se sense possibilitat de fer-ho. Tanmateix, la majoria dóna suport a les reivindicacions dels examinadors. “Són totalment legítimes i la DGT fa molt temps que no mou fitxa. Des del sector demanem més personal”, va apuntar Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, que va avançar que convocaran una acció de protesta davant de la delegació de la DGT a Lleida el pròxim 5 de juliol.

“Ens han fallat moltes vegades, no tenen credibilitat”

“Sumem deu anys de promeses incomplertes i aquesta vaga és l’única manera de reclamar el que ens pertoca, perquè hi ha diners, però no voluntat política.” Així es va expressar ahir Sílvia Faja, examinadora i responsable d’UGT en una roda de premsa convocada a Lleida. Segons Faja, fa deu anys, el col·lectiu d’examinadors va sol·licitar a la DGT una revisió salarial que va quedar congelada amb la crisi. El 2015 es va convocar una primera vaga d’examinadors, que es va desconvocar al prometre la DGT millores que no es van complir. “Han passat dos anys i ara el secretari general de Trànsit, Cristóbal Cremades, ens diu que la petició ha prescrit”, va explicar. Faja va afirmar que hi ha un “desànim generalitzat” entre els examinadors i que esperen no haver d’arribar al 31 de juliol amb la vaga.