Tres demolicions a Boters

Els edificis dels números 10 i 12 havien estat declarats en ruïna imminent || El del 7, per la seua part, ha hagut de ser demolit perquè van robar els puntals que el sostenien

La Paeria ha declarat en ruïna imminent dos edificis als números 10 i 12 del carrer Boters, al Barri Antic, pel seu mal estat, i ja han començat les obres per demolir-los.



Tots dos immobles van ser desallotjats el 2014, es van apuntalar diverses plantes per garantir-ne l’estabilitat i els tècnics van determinar que no complien les “condicions mínimes de seguretat”.



L’ajuntament va requerir a la propietat que fes un seguiment de les patologies dels edificis i, després de constatar mesos després un incompliment de l’ordre, va iniciar un procés de disciplina urbanística pel qual li va imposar fins a set multes.

Així mateix, l’immoble del número 7 del mateix carrer, situat pràcticament davant dels altres dos, també està sent enderrocat. D’aquesta manera, Boters perdrà tres cases ruïnoses en pocs dies.



Aquesta ha hagut de ser demolida a l’haver quedat compromesa la seua estabilitat pel robatori dels puntals instal·lats a l’interior per sostenir-ne l’estrucutura. Ja havia estat desallotjat l’any 2013. De fet, bona part dels edificis d’aquest carrer han hagut de ser demolits.

D’altra banda, l’ajuntament ha revisat a la baixa l’import imputat a un propietari de l’edifici del número 15 de Boters per la demolició executada de forma subsidiària.

En un altre ordre de coses, la Paeria va ordenar a l’Incasòl netejar un solar entre el carrer Vic, l’avinguda Balàfia i la plaça Països Catalans. A més, va estimar al·legacions de l’Administrador d’Infraestructures Immobiliàries i li dóna tres mesos per desbrossar un solar del polígon El Segre.