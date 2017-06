Un operari salva la vida després de precipitar-se des de set pisos a Balmes

Va caure pel forat d’un muntacàrregues

Un operari de 55 anys va resultar ferit aquest dilluns de caràcter greu al precipitar-se des d’una altura de set pisos pel forat d’un muntacàrregues en un edifici en obres situat al número 21 del carrer Balmes.Segons els serveis d’emergències, els fets van tenir lloc minuts abans de les nou del matí, quan l’home, un treballador d’aquest edifici en construcció, va caure pel forat d’un muntacàrregues per causes que es desconeixen. La víctima va perdre el coneixement i va ser traslladada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova, on al tancament d’aquesta edició estava ingressada a la Unitat de Cures Intensives