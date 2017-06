Ardiaca, als seus pròxims, abans de veure Puig-Gros: “Cobraré sí o sí”

Aquesta frase va permetre als Mossos detenir l’empresari carni malgrat que encara no havia aparegut el cadàver || La declaració de l’acusat, plena de contradiccions

Els Mossos d’Esquadra van sospitar que la desaparició d’Eduard Ardiaca Olalla, de 42 anys, no va ser voluntària poc després que s’interposés la denúncia a l’interrogar els seus pròxims, que van manifestar que l’últim cop que el van veure els va dir que anava a veure Josep Puig-Gros per “cobrar sí o sí”, segons han explicat a aquest diari fonts judicials. Per aquesta raó, quan dimecres de la setmana passada l’empresari va ser requerit per declarar a comissaria, els agents el van arrestar malgrat que encara no havia aparegut el cadàver d’Ardiaca (es va trobar al cap de dos dies)