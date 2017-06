Protesta de les infermeres per poder prescriure ja fàrmacs sense el metge

La norma estatal no els dóna potestat per fer-ho i demanen a Salut que aprovi la llei catalana || Demà compliran estrictament aquest decret i preveuen cues i retards

Les infermeres lleidatanes, de la mateixa manera que les de tot Catalunya, estan cridades a participar demà en una jornada de mobilització per exigir al departament de Salut que aprovi “una vegada per sempre” el decret català que els permeti prescriure medicaments i desenvolupar la seua pràctica diària sota una seguretat jurídica. I és que actualment, des que va entrar en vigor el desembre del 2015 el reial decret estatal, aquestes professionals necessiten recórrer a un metge per receptar qualsevol fàrmac a un pacient, encara que sigui la infermera la que valori i atengui el malalt. “La falta de compliment