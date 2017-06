Fiscalia sol·licita set anys de presó per a dos acusats de prostituir dones

La Fiscalia va sol·licitar ahir sengles condemnes de set anys de presó per a un home i una dona acusats de portar dones des de Veneçuela per prostituir-les després de coaccionar-les a Lleida. El Ministeri Públic considera que són autors d’un delicte de tràfic d’éssers humans, mentre que les defenses van demanar-ne l’absolució. Tots dos es van acusar mútuament de portar les dones a Lleida, però van negar que les obliguessin a prostituir-se. La Fiscalia es basa en una víctima (va declarar com a testimoni protegit) que diu que els dos la van obligar a exercir la prostitució per pagar un deute de 3.000 euros, que va arribar a Lleida enganyada a l’oferir-li treballar de cambrera i que li van prendre el passaport. Els acusats són el propietari de dos pubs de la ciutat i una dona veneçolana que, segons la policia, era qui captava les víctimes. Els agents van declarar que van portar almenys vuit dones en dos viatges i que és un cas de tràfic d’éssers humans. Una testimoni, que va negar haver exercit la prostitució, va afirmar que “vam vindre quatre dones a Lleida”, però el motiu era “per fer turisme”.