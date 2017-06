Queixes d’estudiants per la correcció a la baixa de l’examen de Filosofia de selectivitat

Denuncien males notes i fins i tot suspensos quan al Batxillerat havien obtingut bones qualificacions || Diuen que els perjudicarà per escollir carrera i demanaran revisions o dobles correccions

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els alumnes que es van enfrontar a la selectivitat els passats dies 13, 14 i 15 van poder conèixer ahir les notes a nivell individual i molts van constatar amb sorpresa una qualificació molt més baixa de l’esperat en l’examen de Filosofia. La impressió general a l’acabar la prova va ser que era assequible (van poder escollir entre un text de Locke i un altre de Nietzsche, els dos últims autors del temari), però que el resultat no va ser l’esperat i no entenen quins han estat els criteris de correcció. Per aquesta raó, asseguren que presentaran una reclamació o