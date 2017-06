Arranquen les obres per al bosc urbà de Balàfia

Situat al costat del camp de futbol

© Dos excavadores treballant aquest dijous al terreny on hi ha previst un bosc urbà a Balàfia.

Els treballs per habilitar el bosc urbà de Balàfia ja han començat. Operaris treballaven aquest dijous amb excavadores en el terreny destinat a aquesta zona verda, situat al costat del camp de futbol del Balàfia, entre les avingudes Torre Vicens i Corregidor Escofet, a la zona batejada com a Jardins de l’Alcalde Estadella.



L’obra es va adjudicar a la firma Ambitec Servicios Ambientales, per un import total de 201.529,79 euros, incloent-hi l’IVA, una rebaixa del 16% sobre el preu de licitació. El termini d’execució és de cinc mesos, de manera que hauria d’estar acabat durant l’últim trimestre de l’any.

El projecte preveu la plantació de dos-cents arbres i inclou un espai de parterres darrere del camp de futbol, amb espècies arbustives triades expressament per convertir-se en “un hàbitat de confort per a diverses espècies de papallones”. També està prevista una zona amb jocs infantils i un aparcament.

El de Balàfia serà el segon bosc urbà de la ciutat. La Paeria ja en va adequar un al barri de Cappont, al costat de l’església de Santa Teresa Jornet, i en té previst un altre al barri dels Magraners (al costat del camp de futbol).