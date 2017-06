El ple de la Paeria aprova la modificació del vial cap a Torres Salses

REDACCIÓ Actualitzada 30/06/2017 a les 13:58

El reajustament del pla general ha tirat endavant amb els vots a favor de PSC, Ciutadans i PP i la resta d'oposició en contra

© Una imatge del ple de la Paeria celebrat aquest divendres. Magdalena Altisent

El ple municipal de la Paeria ha aprovat la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Lleida (POUM) amb l’objectiu de reajustar el traçat del vial de Victor Torres, en el tram comprès entre el carrer dels Alamús i l’avinguda Pla d’Urgell, i la seva prolongació.



El text refòs que s’ha aprovat avui incorpora les consideracions que va fer la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat amb l’objectiu de fer més viable la seva construcció des del punt de vista econòmic, ambiental i social.



La modificació ha rebut llum verda amb els vots a favor de PSC, Ciutadans i PP. La resta de l’oposició ha votat en contra.

L’expedient garanteix que els promotors comercials del SUR-42, Torre Salses, assumeixin part del cost de la prolongació d’aquest vial, tal i com la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat va proposar.



Durant el ple la Paeria anuncia que aquest estiu refarà el carril bici d'Estudi General i reformarà el Pont Universitat per incloure'l.



El ple municipal també ha aprovat el conveni de cessió d’ús durant 15 anys de l’Església de Sant Ruf per a la seva conservació patrimonial i rehabilitació i una moció de la Crida per Lleida per retirar les medalles de la ciutat a persones vinculades amb el franquisme, tot i l’oposició del PP.