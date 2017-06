Ferit lleu un ciclista en un atropellament a l'avinguda Blondel

Un ciclista va resultar ferit de caràcter lleu aquest dijous al migdia després de ser atropellat per un vehicle a l’avinguda Blondel, segons va informar la Guàrdia Urbana. L’accident es va produir per causes desconegudes cap a les 12.00 hores, entre la passarel·la i la plaça de Sant Francesc.



El ciclista va ser atès per les contusions i fins al lloc va anar la Guàrdia Urbana. Dimecres, el conductor d’un camió de les escombraries va resultar ferit després que el vehicle va bolcar a l’avinguda Alcalde Areny.