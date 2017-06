La fira Municipàlia de Lleida amplia la superfície coberta

Actualitzada 30/06/2017 a les 12:24

Assoleix el 100% d’ocupació dels pavellons a cinc mesos de la data de celebració

© Imatge d'arxiu de Municipàlia. Fira de Lleida

Fira de Lleida ha contractat ja el 100% de la superfície coberta de Municipàlia i d’Innocamping, salons paral·lels que es desenvoluparan del 24 al 26 d’octubre en el recinte firal de la capital del Segrià. Els pavellons 1, 3 i 4 (coberts) i el pavelló 2 (semicobert), amb 12.450 metres quadrats en total, registren a hores d’ara una ocupació plena.



Per donar resposta a la creixent demanda per part de les empreses del sector, Municipalia i Innocamping ampliaran la superfície coberta amb una carpa.



El director general de Fira de Lleida, Oriol Oró, considera que “aquesta bona resposta per part dels expositors respon, a banda del prestigi i la llarga trajectòria del saló, als acords estratègics que permeten posicionar al saló internacionalment i obrir noves oportunitats de negoci global en el mercat.”



La 19a edició de Municipàlia (Fira Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals) i la 3a edició d’Innocamping (Saló Nacional Professional de Serveis i Equipaments per als Càmpings i Empreses del Lleure a l’Aire Lliure) se celebraran aquesta tardor amb més de 300 expositors i un programa paral·lel format per unes 40 activitats.