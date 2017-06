La Generalitat regularà que els professionals d'infermeria puguin prescriure medicaments

Actualitzada 30/06/2017 a les 17:04

Rebran una formació específica i podran receptar alguns fàrmacs que necessitin recepta

© El conseller de Salut, Antoni Comín. EFE

El conseller català de Salut, Antoni Comín, ha presentat aquest divendres el projecte de decret que regularà que els professionals d'infermeria puguin prescriure medicaments, i que pretén donar resposta al reial decret que el Govern va aprovar l’octubre de 2016, contra el qual la Generalitat va interposar un recurs davant del Suprem. El decret blindarà jurídicament "el que ja passa cada dia" en els centres sanitaris de Catalunya, ha subratllat Comín, i permetrà a les infermeres continuar prescrivint productes sanitaris i medicaments no subjectes a prescripció mèdica, però també alguns fàrmacs que necessitin recepta.



Per a això, les infermeres hauran de fer una formació específica, que encara ha de determinar la Comissió de Pràctica Assistencial, una nova estructura institucional que dirigirà el desplegament d’aquesta norma, estudiarà quins àmbits poden necessitar una formació addicional i els protocols que s’han de seguir.



La directora general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, Neus Rams, ha posat exemples d’aquests tres grups: uns bolquers d’incontinència són un producte sanitari, un fàrmac antitèrmic és un medicament no subjecte a prescripció i la insulina d’un diabètic és un exemple de medicament que necessita prescripció mèdica.



En aquest últim cas, les infermeres podran receptar sempre que parteixin d’un diagnòstic mèdic, disposin de la formació adequada i segueixin el protocol, la qual cosa farà que puguin ajustar la dosi més adequada d’insulina, en un exercici de "prescripció col·laborativa" entre metges i infermeres.



Tot i que encara no s’ha detallat el tipus de formació que serà precisa, Comín ha obert la porta que les infermeres hagin de cursar alguns crèdits de másteres i ha recordat que la formació d’aquest tipus l’hauran de pagar els mateixos professionals.



Comín ha assegurat que "fins el 2015, a Catalunya no hi havia cap problema, totes les professions col·laboraven amb plena normalitat i cadascú exercia la prescripció sanitària en funció de les seues competències i formació, de forma col·laborativa".

Segons el conseller, tot va canviar amb el reial decret que "va aconseguir un cert grau de nocturnitat i traïció", que no era el que s’havia pactat amb les comunitats autònomes i que "es va publicar per sorpresa en el BOE un 23 de desembre", el que va acabar generant "un problema que no existia".



Després de l’aprovació del reial decret, Comín ha afirmat que les infermeres es van veure davant d’un dilema: o seguir actuant com abans però amb una gran inseguretat jurídica o bé acceptar la retallada al seu marc d’acció com a professionals.



El conseller de Salut ha recordat que el seu departament va tenir el repte de crear una nova norma catalana "d’acord amb el marc legal vigent" que "no xoqués" amb el decret espanyol i que alhora resultés satisfactòria tant per a les infermeres com per als metges, una cosa que va suposar un gran joc d’"equilibris" que s’ha allargat un any.



A l’hora de negociar el nou marc legal, la conselleria ha consultat el Col·legi d’Infermers i el de Metges, així com la comunitat científica i "moltíssims professionals" amb qui Comín assegura que ha parlat "de manera exhaustiva", la qual cosa ha permès aconseguir un "consens molt ampli".



Comín creu que amb el decret que s’ha presentat avui les infermeres "podran fer tranquil·les, el que fins ara feien intranquil·les", i ha recordat que el seu treball serà "cada vegada més important" a causa de l’increment de pacients crònics.