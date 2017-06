Noves tècniques i quatre uròlegs a l'Arnau eviten trasllats a Barcelona

Les operacions es derivaven a altres hospitals o es realitzaven per cirurgia oberta

El servei d’Urologia de l’hospital Arnau de Vilanova està en plena transformació tant de personal com de procediments quirúrgics, la qual cosa ha permès evitar derivacions a Barcelona per a aquelles cirurgies que són més complexes. Ho han aconseguit gràcies a la contractació de més especialistes (aquest mes s’hi han incorporat dos uròlegs i al juliol ho faran dos més) i a l’aplicació de tècniques avançades i innovadores, com la nefrolitotomia percutània.Es tracta d’una intervenció “mínimament invasiva” que permet extreure pedres de gran calibre del ronyó a través d’una petita incisió a l’esquena per on s’introdueix una càmera especial (laparoscopi)