Les rebaixes comencen amb descomptes de fins al 70%

Botigues les avancen un dia per esquivar l’‘operació sortida’

Pràcticament totes les botigues van donar ahir el tret de sortida a la campanya de rebaixes d’estiu, un dia abans del començament oficial, amb descomptes que arribaven fins al 70%. Paradoxalment, alguna franquícia fins i tot ja anunciava “Segones Rebaixes”. I és que el difícil va ser trobar establiments que no oferissin promocions o articles rebaixats, la qual cosa va propiciar que fos generalitzada la imatge de compradors amb més d’una bossa passejant per les zones comercials de la ciutat. Segons van explicar els comerciants i dependents, van avançar les rebaixes un dia per no coincidir amb l’operació sortida de vacances. “Les iniciem avui (divendres) per aprofitar l’arrancada del cap de setmana. Crec que dos mesos és massa temps, tenint en compte que la normativa permet fer descomptes durant tot l’any”, explica Eduard, d’una botiga de roba per a la llar.

Demà, dia 2 de juliol, és diumenge autoritzat d’obertura comercial, que serà aprofitat pels comerços. La Fecom de Lleida preveu que el volum de vendes de les rebaixes es concentri durant la primera quinzena de juliol. Per la seua part, la Zona Alta va celebrar ahir la seua festa d’inici de rebaixes amb parades i activitats lúdiques.