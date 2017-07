Augmenta un 45% en un any el nombre de recluses a la presó de Ponent

Actualment hi ha 29 dones per les 20 del 2016

El nombre de recluses al Centre Penitenciari de Ponent de Lleida ha augmentat un 45% l’últim any, segons les dades del departament de Justícia a data 21 de juny. Concretament, en l’actualitat hi ha 29 internes per les 20 del mateix període de l’any passat. Del total, 26 estan complint condemna, mentre que les altres tres estan empresonades preventivament pendents de ser jutjades. A pesar de l’augment d’internes, les dones només representen el 4,2% de la població reclusa, actualment de 681 persones, un 3,3% més que en la mateixa data de l’any passat. Concretament, hi ha 652 homes, dels quals