Condemnen un banc a tornar 120.000 € a una corredoria lleidatana

El Tribunal Suprem obliga a retornar l’import de dos contractes tipus ‘swap’ per no informar dels riscos al client || Considera que l’adquisició va ser fraudulenta

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha condemnat la Caixa d’Estalvis del Penedès (en l’actualitat, Banc Mare Nostrum) a tornar a una corredoria d’assegurances de Lleida uns 120.000 euros a l’anul·lar dos contractes bancaris tipus swap per falta de informació al client. El swap és un producte financer adherit a una hipoteca o crèdit que els bancs promocionaven com una mena d’assegurança antipujada dels tipus d’interès. Si els tipus d’interès es disparaven per sobre d’un límit establert, el banc tornava diners al client, però si era a l’inrevés i els tipus d’interès baixaven, el client havia de retornar diners a