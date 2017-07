Desenes d’intercanvis de llibres entre les famílies n’allarguen la vida útil

L’institut Guindàvols celebra un mercadillo, impulsat per l’Ampa, que fomenta l’estalvi econòmic i la cura dels manuals || Altres centres també n’impulsen

Fa una setmana que els centres educatius van acabar el curs escolar però ahir desenes d’estudiants i famílies es van citar a l’institut Guindàvols, on es va celebrar el sisè mercadillo d’intercanvi de llibres. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Ampa que pretén allargar la vida útil dels manuals a través de la compravenda d’exemplars entre alumnes de diferents cursos. El preu de referència per llibre és de sis euros. “És molt útil i t’estalvies força diners. Hi ha llibres que saps que no tornaràs a utilitzar i es quedaran en un calaix, prefereixo que algú els pugui aprofitar. De