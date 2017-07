Cent set aspirants opten a dos places d’agent de la Guàrdia Urbana

Aquest mes, la Paeria programarà les proves teòriques, físiques i psicotècniques

La convocatòria de dos places d’agent de la Guàrdia Urbana ha despertat molt interès, com acostuma a ser habitual, i fins ahir la Paeria tenia registrades cent set sol·licituds, la qual cosa suposa una concurrència de més de cinquanta per plaça. Ahir finalitzava el termini oficial per formalitzar les peticions, però també és possible presentar-les en altres administracions, que després les remeten per correu administratiu a l’ajuntament, per la qual cosa la xifra final de candidats podria augmentar. L’any passat també es van convocar dos places i s’hi van presentar cent trenta-dos aspirants, encara que a la primera prova del